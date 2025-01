Ilgiorno.it - Il Patto per il legno-arredo. Manodopera qualificata grazie a un progetto pilota

Sportello unico per il lavoro e azioni formative per colmare il gap tra le professionalità richieste dalle aziende e le persone in cerca di lavoro. Questo il cuore della convenzione 2025-2028 firmata nelle scorse settimane tra Provincia, Afol Monza Brianza e Comuni, per la gestione dei servizi di rete per il lavoro. Afol è un’azienda speciale della Provincia MB che ha l’obiettivo primario di mettere in rete di servizi integrati per il cittadino e fornire al mercato e alle imprese la risposta più adeguata alle esigenze in termini di formazione, orientamento e politiche del lavoro. Sono 28 gli sportelli lavoro su 30 comuni della Brianza. Negli ultimi tre anni hanno registrato un ampio tasso di crescita, sia per quanto riguarda tipologia e numero di servizi, sia come capacità di favorire il reinserimento lavorativo.