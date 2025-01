Ilfattoquotidiano.it - Francia, cinque persone prese in ostaggio nel carcere di Arles da un detenuto psichiatrico

sono stateinda unneldi, in Provenza, nel sud della. Poco dopo le 11 l’uomo, un 37enne originario della Guyana francese, condannato per stupro e affetto da gravi problemi psichiatrici, ha sequestrato quattro operatori sanitari e un agente penitenziario, minacciandoli con un’arma da taglio durante l’abituale trattamento in infermieria. Sul posto, per sbloccare la situazione, sono arrivati i reparti speciali delle forze dell’ordine.“Abbiamo mobilitato tutte le nostre risorse per affrontare la situazione, sto monitorando gli sviluppi della situazione in tempo reale”, scrive su X il ministro della Giustizia di Parigi Gérald Darmanin.5 personnes sont retenues en otage à la maison centrale d’, dont 4 personnels soignant et un agent pénitentiaire.