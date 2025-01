Cecilia Sala | il 15 gennaio si decide sui domiciliari per Abedini Teheran | Roma non segua la politica ostile degli Usa

Leggi su Open.online

Sul caso, la giornalista detenuta da 16 giorni anella prigione per oppositori politici di Evin, l’ambasciatrice italiana Paola Amadei è stata ricevuta al ministeroEsteri. L’incontro è avvenuto dopo il vertice convocato d’urgenza da Giorgia Meloni e l’incontro della premier con la madre della giornalista 29enne. Le note dell’ambasciata iraniana ae dal comunicato ufficiale del governo italiano diffuse ieri mettono in aperta correlazione la vicenda della giornalista italiana con quella dell’arresto di MohammadNajafabadi, il 38enne ingegnere italiano fermato a Malpensa. Dopo l’incontro a, è stato il direttore generale del ministeroEsteri Majid Nili Ahmedabadi a inoltrare le richieste del suo Paese per una veloce risoluzione della questione.