Puntomagazine.it - Castellammare e Pozzuoli: La Polizia di Stato sequestra 1300 pezzi di fuochi pirotecnici

I sequestri in due diverse operazioni di controllo la vigilia di capodanno. Gli agenti del Commissariato dihanno sorpreso due minorenni poi affidati ai genitori Nel pomeriggio della vigilia di Capodanno gli agenti del Commissariato di, durante i servizi all’uopo predisposti, nei pressi della villa comunale in corso Garibaldi hanno rinvenuto, ben occultati in un’aiuola, 1341di materie esplodenti suddivisi in diverse categorie e peso.Ancora, nella notte di capodanno, gli agenti del Commissariato di, durante i servizi di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I hanno notato due ragazzini che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo.Gli operatori, prontamente intervenuti, li hanno raggiunti e bloccati trovandoli in possesso di 13 petardi di categori P1 e F4, vietati ai minori di anni 18; pertanto, il materiale rinvenuto èsottoposto a sequestro dal personale operante mentre i minori sono stati affidati ai genitori.