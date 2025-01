Lanotiziagiornale.it - Case popolari, la Consulta boccia definitivamente il requisito dei 10 anni di residenza in Italia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La prima sentenza della Corte Costituzionale del 2025 è una picconata a uno dei cavalli di battaglia della Lega. Ildei diecidiinper ottenere una casa popolare o il contributo all’affitto, è stato infatti dichiarato illegittimo. A confermarlo, oggi, lacon la sentenza Numero 1 del 2025.La suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, numero 15, l’ha dichiarata illegittima, perché in contrasto con gli articoli 3 e 117 della Costituzione.Le normete dallarichiedevano, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, lainper almeno dieci, di cui gli ultimi, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo.