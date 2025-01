Nerdpool.it - Bleach: i doppiatori anticipano la conclusione dell’anime The Blood War

La stagione autunnale degli anime del 2024 ha visto grandi novità, come Dandadan e Dragon Ball Daima, con storie avvincenti e combattimenti spettacolari. Tuttavia, uno dei ritorni più attesi è stato senza dubbio: Thousand-YearWar, che ha presentato il terzo blocco di episodi in cui gli Shinigami affrontano i Wandenreich. Dopo il recente finale di stagione curato dallo Studio Pierrot, la produzione non ha perso tempo nel confermare ladello shonen e un’intervista aiprincipali anticipa ciò che accadrà.Il conflitto di Uryu Ishida con la Soul SocietyUno dei punti centrali della Thousand-YearWar è il conflitto interiore di Uryu Ishida con i suoi ex amici della Soul Society. Essendo un Quincy, Ishida si è ritrovato a schierarsi con Yhwach, rischiando di annientare i suoi alleati per portare avanti l’eredità della sua stirpe.