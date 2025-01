Ilrestodelcarlino.it - Auto in movimento prende fuoco. Soccorso il conducente di 70 anni

Un pericoloso incendio quello avvenuto ieri mattina, sulla Statale 63 nei pressi di Casina. La Ford Kuga sul quale viaggiava un 70enne residente nel comune di Ventasso, ha improvvisamente presoforse a causa di un corto circuito. Fortunatamente ilè riuscito ad uscire dalla galleria Seminario per fermarsi all’aperto lungo il margine della strada. Proprio in quel momento transitava una pattuglia della polizia stradale di Castelnovo Monti, che ha avvisato i vigili dele bloccato il traffico in entrambi i sensi. Oltre ai vigili delsul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri, che ha contribuito a regolare e ripristinare la circolazione. Ora toccherà agli uomini della polstrada castelnovese tracciare la sintesi della dinamica e sentire le dichiarazioni del