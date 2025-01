Anche Enrico Ruggeri attacca Tony Effe | Sogno i suoi concerti deserti Le canzoni di oggi? Scritte da chi non ha mai letto un libro

Leggi su Open.online

«Il problema non è l’argomento trattato, ma come viene raccontato», intervistato da La Repubblica, si schiera dalla parte di quelli cheil giorno dopo il discusso concerto di Capodanno al PalaEur, organizzato in fretta e furia dopo le note vicende con l’amministrazione capitolina, ha chiamato «dinosauri». Ovvero tutti quelli che, a suo dire, non capiscono l’essenza della sua musica e tendono a scaricare su di lui (ma diremmo sulla trap in generale) un certo decadentismo della musica italiana. «Sul problema dell’ostilità sociale Dostoevskij ha scritto Delitto e castigo – approfondisce il cantautore milanese –discutiamo dei crimini delle baby gang, ma Oliver Twist parlava di quello. Il vero nodo è la pochezza del linguaggio. Lou Reed ha frugato nei lati più oscuri dell’animo umano, ma ha scritto capolavori».