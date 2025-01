Anteprima24.it - Amatori Podismo, la famiglia si allarga: presentati nove nuovi innesti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoChe sia una grandeè cosa risaputa. E le grandi famiglie, si sa, tendono adrsi. Il 2025 dell’Benevento comincia con la presentazione diatleti pronti a correre, lottare e sudare per i colori dell’ApB. Presso la concessionaria Sara 3 di Benevento, accolti dal presidente Raffaele Zollo e dai consiglieri AlessandroRicciardi e Domenico Russo, con tanto di foto di rito sono statigli ex podisti dell’Alto Sannio Giuseppe Cusano, Amelio Speltra, Giovanni Paradiso, Giovanni Colandrea e Antonello Piramide. Gli atleti, già membri della ormai nutrita schiera della Valanga Vitulanese, vanno ad aggiungersi alle new entries Armando Zotti, Lorenzo Di Muccio, Francesco Gorgonio della Telese Running e a Daniele Sauchelli.