Agliana | Giannini è vicino al rientro

Anno nuovo e possibili belle notizie in casa di Valentina’s Camicette Bottegone ed Endiasfalti. Non resta, quindi, che incrociare le dita. In attesa che la regular season del campionato di serie C ricominci con la tredicesima giornata del girone di andata nel fine settimana dell’11 e 12 gennaio, le due società pistoiesi potrebbero avere importanti novità dall’infermeria. Proprio in questi giorni, infatti l’ortopedico dovrebbe dare il via libera alla piena ripresa di Filippo, elemento di notevole caratura sin qui costretto da un’operazione alla mano a starsene in panchina a fare bella mostra di sé durante le gare. Probabili buone nuove anche dai box di Bottegone: si lavora alacremente per rimettere in sesto gli acciaccati Cecconi e Milani, che dovrebbero tornare disponibili proprio alla ripresa.