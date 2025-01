Lanazione.it - A Firenze prorogata la chiusura notturna dei minimarket in 36 strade

, 3 gennaio 2025 – Aparte la proroga dellaobbligatoria, dalle ore 21 alle ore 7, per iche si trovano in 36e piazze cittadine. È quanto prevede un'ordinanza firmata oggi. Da 5 gennaio, si legge in una nota del Comune, iniziano quindi ulteriori 120 giorni di divieti. Lecoinvolte Nell'elenco dellecoinvolte figurano via Maso Finiguerra, via Palazzuolo, via dell’Agnolo, piazza di San Jacopino e via di San Jacopino, via Nazionale, via Benedetto Marcello, via di Maragliano, via del Ponte alle Mosse, via Guelfa, via Panicale, via Chiara, via Doni, piazza Dalla Piccola, via Lulli, via Spontini, via dell’Albero, via della Scala, via Galliano, via Toselli, via Rocca Tedalda, via Masaccio, viale dei Mille, via Gioberti, via Piagentina, piazza Vasari, via Pacinotti, via Poggio Bracciolini, via dei Vanni, via Canova, via di Villa Demidoff, via delle Panche, via Caccini, piazza IV Novembre, via di Santo Stefano in Pane, via Vittorio Emanuele II.