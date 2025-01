Ilgiorno.it - Tre ragazze e il sogno americano. Università per meriti sportivi

Dopo il brindisi al nuovo anno, si preparano a tornare negli States le studentesse brianzole che studiano oltreoceano, ammesse in prestigiosi atenei per. Si tratta di Anita Radaelli, monzese, studentessa di Biochimica al Mount Saint Mary’s University di Emmitsburg, nel Maryland che ha avuto la borsa di studio per l’, avendo tutte le carte in regola per eccellere nella pallanuoto, oltre che una media alta al liceo sportivo in Italia. Nello stesso college anche Margherita Trolese, di Vimercate che studia Economia e gioca a tennis ai massimi livelli. Mentre Beatrice Gennari, monzese, è stata ammessa alla facoltà di Psicologia della Northeastern University di Boston, essendo riuscita a emergere nella pallavolo. Tutte e tre praticano i loro sport nell’NCAA, il campionato universitario degli Stati uniti, nella prima divisione del proprio territorio.