Supercoppa Inter in cerca di uno storico poker | Inzaghi da record

Sta per partire la final four diItaliana: l’di Simoneè di nuovo la favorita, per unosenza precedentiOggi comincia laItaliana che dall’anno scorso prevede la formula con la final four. Non più gara secca tra la vincente dello scudetto e della Coppa Italia ma partite incrociate comprendenti anche la finalista della coppa nazionale e la seconda in classifica dell’anno precedente. Una formula che riprende quanto avviene già da qualche stagione in Spagna.L’, vincente dello scorso campionato, aprirà la kermesse affrontando oggi l’Atalanta, finalista (perdente) della Coppa nel 2023/24. Domani invece sarà il turno di chi quella finale l’ha vinta, ovvero la Juventus, sfidare la seconda del campionato scorso, il Milan. Le due vincenti si affronteranno lunedì 6 con il palio il trofeo.