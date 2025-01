Thesocialpost.it - Scossa di terremoto in Italia. Tanta paura, “scuole a rischio”

Leggi su Thesocialpost.it

Questa mattina, alle 10:19, è stata registrata unadi magnitudo 2.5 con epicentro a Mormanno, a una profondità di 20 chilometri. Sebbene non siano stati segnalati danni a persone o cose, il sindaco Paolo Pappaterra ha deciso di avviare controlli precauzionali su tutto il territorio comunale.Particolare enfasi è stata posta sugli edifici scolastici e sugli istituti, in previsione dell’imminente riapertura delle. L’intento è quello di garantire la massima sicurezza per alunni e personale, attraverso controlli strutturali approfonditi.Leggi anche: Stop di gas russo, arrivano rincari sulle bollette: le cifre«Siamo in continuo contatto con la Questura per tenere sotto osservazione la situazione e tutelare la sicurezza della nostra comunità», ha dichiarato il sindaco Pappaterra, evidenziando l’importanza di un approccio tempestivo e collaborativo.