Pensioni 2025 news 2 1 | Quote 41103 AI Bonus cosa dovremmo aspettarci in futuro?

.com - Pensioni 2025, news 2/1: Quote (41,103), AI, Bonus, cosa dovremmo aspettarci in futuro?

Leggi su .com

Lesaranno certamente un argomento ‘caldo’ anche nel nuovo anno, molti sono i pensionandi o coloro a cui mancano pochi anni alla pensione che continuano a seguire con trepidazione i cambiamenti che avvengono in campo previdenziale, anche solo per cercare di prevederepotrà accadere nel prossimo. Diverse sono state le proposte, poche quelle poi tarsformate in realtà nell’attuale Legge di Bilancio, molte le persone deluse, tra cui donne, precoci e quanti ambivano alla Quota 41 per tutti. Diversi nostri lettori e di questo vi ringraziamo, hanno partecipato attivamente nel corso del 2024 al dibattito nella sezione ‘commenti’ del portale, fornendo molti spunti di riflessione interessanti anche tra i nostri esperti. L’anno 2024 si é concluso con un suggerimento del Sign. Wal che ha invitato alla lettura di un articolo in cui paiono emergere analogie con quanto la proposta Perfetto-Armiliato-Gibbin sta cercando di portare avanti.