Oasport.it - LIVE Musetti-Diallo, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole i quarti di finale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05:53 Il vincente della sfida troverà aidiuno tra il portoghese Nuno Borges e lo spagnolo Jaime Munar.05:48 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto tra i due, con il nordamericano impostosi in due parziali nel match del round robin di Coppa Davis 2023.05:43 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta del secondo turno dell’ATP 250 ditra Lorenzoed il canadese Gabriel. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo dei due tennisti.Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP 250 ditra Lorenzoed il canadese Gabriel. Secondo confronto diretto tra i due, con il toscano sconfitto nel precedente risalente ai gironi della Coppa Davis 2023.