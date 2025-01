L’Inter batte l’Atalanta 2-0 e sogna la quarta Supercoppa consecutiva | in finale Juventus o Milan Pagelle e cronaca

Leggi su Sportface.it

2-0 grazie ad una doppietta di Dumfries e si qualifica per ladiItaliana, in programma lunedì 6 gennaio quando Barella e compagni sfideranno una tra(in campo domani). All’Al-Awwal Park Stadium il derby lombardo sorride agli uomini di Simone Inzaghi proprio come nei precedenti sei incroci in tutte le competizioni., finalista della scorsa edizione di Coppa Italia, vede sfumare il sogno del terzo trofeo (dopo Coppa Italia 1962-63 e l’Europa League dello scorso maggio) della sua storia, mentre, campione d’Italia in carica, può continuare ad inseguire il nono trionfo nella competizione, il quarto consecutivo. Si tratterebbe di un’impresa storica perché nessuna squadra ha mai sollevato il trofeo in quattro edizioni di fila (tre anche iltra il 1992 e il 1994).