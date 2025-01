Ilfattoquotidiano.it - Licata, colpi di pistola contro la segreteria del deputato regionale siciliano del M5s Angelo Cambiano

Quattrodisono stati esplosila vetrata delladeldel Movimento 5 Stelle,. Il fatto è avvenuto in corso Serrovira a, cittadina dell’Agrigentino della quale lo stessoè stato sindaco dal 20 giugno del 2015 all’11 agosto del 2017. Sono al lavoro i poliziotti del commissariato cittadino, gli agenti della squadra mobile di Agrigento e la scientifica che hanno già sequestrato le quattro ogive.Non si tratta della prima intimidazione subita dal 43ennedell’Assembleasiciliana: nel maggio del 2016, quando era ancora primo cittadino di, è stata incendiata la sua casa di campagna.aveva improntato tutta la sua sindacatura nella lottal’abusivismo edilizio in particolare per le case che da decenni occupano la fascia entro i 150 metri del litorale licatese: mentre viveva sotto scorta per le minacce subite, ad agosto del 2017 è stato sfiduciato dal Consiglio comunale.