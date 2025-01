Piperspettacoloitaliano.it - Leopardi Il Poeta dell’Infinito quante puntate sono e quando va in onda la fiction di Giacomo Leopardi su Rai 1

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Esce su Rai 1il, la primadell’anno 2025. Dedicato a uno dei poeti e filosofi più celebri della letteratura italiana, è spesso associato con la sua poesia “L’infinito.” Semplicemente, la storia di un grandeche desidera emanciparsi dalla sua famiglia e affermarsi nel mondo nonostante le molte sconfitte, dovute principalmente alla sua salute precaria. Sergio Rubini ha diretto questa miniserie che vede protagonista Leonardo Maltese nei panni dida giovane e Alessio Boni in quello da adulto. Mava inIlsu Rai 1.Ilva insu Rai 1Il, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, va insu Rai 1 in due prime serate.