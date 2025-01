Linkiesta.it - La resistenza pacifica di Tbilisi contro il presidente illegittimo di Sogno Georgiano

Dal 28 novembre, ogni giorno, in Viale Rustaveli – la sede del Parlamento, a– risuonano fischi, canti e cori dei manifestanti che contestano la decisione del governo di, guidato dal primo ministro Irakli Kobakhidze, di mettere in pausa fino al 2028 il processo di integrazione del Paese con l’Unione Europea.«Monebo», schiavi, è la parola che viene scandita dalla follai parlamentari di. Schiavi della Russia, che secondo chi protesta manovra la politica georgiana da dietro le quinte, e che dal 2008 occupa militarmente le regioni di Abkhazia e Ossetia del Sud. Ma la mattina del 29 dicembre Viale Rustaveli è silenziosa mentre Mikheil Kavelashvili presta giuramento come nuovodi fronte a un pubblico ristretto: i parlamentari di opposizione non hanno preso parte alla sessione, e ai media è stato vietato di presenziare all’insediamento.