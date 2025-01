Lettera43.it - La madre di Cecilia Sala ricevuta da Giorgia Meloni, il governo: «Resta l’impegno per la liberazione»

Leggi su Lettera43.it

Elisabetta Vernoni, ladi, ha incontrato la presidente del Consigliopoco dopo la fine del vertice disulla situazione della giornalista italiana. La donna è detenuta in Iran dallo scorso 19 dicembre. All’incontro hanno partecipato la premier, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Presenti anche i rappresentanti dell’intelligence italiana. Al termine del vertice, l’ufficio stampa di Palazzo Chigi ha diramato una nota in cui si legge che «ilconfermapresso le autorità iraniane per l’immediatadi, e, in attesa di essa, per un trattamento rispettoso della dignità umana».(Imagoeconomica).