Jennifer Lopez in vetta | con il look da montagna country chic

ha trascorso le vacanze invernali ad Aspen, località montana del Colorado tanto amata dalle celeb. Durante la sua permanenza, la cantante è stata paparazzata con diverse mise ispirazione.Il 29 dicembre ha indossato dolcevita, giacca in denim over, jeans barrel di Free People, stivaletti stringati di Brunello Cucinelli e un cappello da cowboy. Due giorni prima, la pop star ha optato per piumino imbottito di Nicole Benisti, maglione Moncler, leggings Chanel, stivali da neve in pelliccia di Brunello Cucinelli e occhiali da sci Versace. Nel video di Amica.it, si scoprono gli ultimi cinquescelti daper passeggiare tra le strade della città. GUARDA LE FOTO: l’evoluzione di stile dagli esordi a oggi anica-relatedAmica ©RIPRODUZIONE RISERVATAin: con ildaAmica.