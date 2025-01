Lanotiziagiornale.it - Il lavoro in Italia è ancora una condanna: 1.481 caduti senza nome

Anche nel 2024, i morti sulsono rimasti ciò che la nostra società ha deciso che siano: una cifra. Una cifra che non si alza la voce, che non pesa sulla bilancia della politica e che, soprattutto, non fa ombra alle dichiarazioni solenni che durano il tempo di un ciclo mediatico. Sono 1.481, ci dice l’Osservatorio di Bologna. Quanti di questi, a pochi giorni dall’anno nuovo, hanno già perso anche la dignità di un?Ogni tragedia è stata diligentemente archiviata come “incidente”, come se la fatalità fosse l’alibi perfetto per l’inerzia. Casteldaccia, Suviana, Esselunga di Firenze, Calenzano: non sono solo luoghi di lutto, sono monumenti a una negligenza che si rinnova ogni giorno. Il 2024 ci ha lasciato in eredità il consueto paradosso: un Presidente della Repubblica che invita a prevenire l’evitabile, mentre le fabbriche e i cantieri restano trappole letali.