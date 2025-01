Terzotemponapoli.com - Fiorentina-Napoli vista da Michele Pazienza

Leggi su Terzotemponapoli.com

, doppio ex di, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Il modulo utilizzato da Conte non è un 4-3-3 puro, ma un 4-2-4 o un 4-2-3-1. Serve un giocatore capace di muoversi tra le linee e di fare da raccordo, Raspadori può giocare in profondità e sfruttando la sua tecnica e la sua velocità. Serve alun calciatore in grado di apportare maggiore imprevedibilità in fase di attacco e di impostazione”.Secondo, contro la.“Con laci saranno difficoltà diverse rispetto a quelle che ilha incontrato con il Venezia o con le squadre che si chiudono dietro la linea della palla. Laè una squadra che gioca, ed è organizzata: se le lasci spazi sa far male.