Lanazione.it - Festa sotto le stelle. In 10mila in piazza per brindare insieme. Petardi, regole ignorate

Anche lehanno fatto da splendida cornice all’ultimo saluto al 2024. Una bella nottata, quella di San Silvestro in città, con tutti i ristoranti del centro a mostrare orgogliosamente un ‘Tutto esaurito’ – addirittura con doppi turni – , nonostante i ‘cenoni’ abbiano subito, qua e là, qualche lieve aumento. Il clou è inEuropa sì, ma in prima serata ci sono da ascoltare stupende note viennesi, che hanno deliziato un Teatro Civico in estasi: grandi applausi per la soprano Renata Campanella, il tenore Antonio Colamorea, il direttore Stefano Giaroli e la Ensemble Symphony Orchestra. Il palco delladavanti al municipio ha iniziato ad animarsi con i Killer Queen, tribute band del gruppo inglese guidato da Freddie Mercury. Spazio poi a Charlie Gnocchi, fra gag e musica, e pure delle magliette lanciate al numeroso pubblico, in particolare di giovani concentrati in quella location per festeggiare.