Eurolega | Milano sbanca Lione Asvel ko 75-66

L’Olimpia(10-9) vince in casa dell’(8-11) 75-66 nella diciannovesima giornata di. La squadra di Messina torna a sorridere dopo tre sconfitte in fila (Olympiacos, Bayern Monaco e Panathinaikos) grazie a una grande prestazione difensiva. Nikola Mirotic e Zach LeDay trascinano l’EA7 con 35 punti in due (18+17). Il 16 dell’Olimpia chiude i conti con due triple decisive a due minuti dalla fine. Brutta giornata al tiro per Shavon Shields, che tira con il 20% dal campo (2/10). Qualche problema di falli per Nico Mannion, che chiude con 7 punti e soli 6 tiri tentati. Fondamentale in difesa Leandro Bolmaro. Non bastano all’i 22 punti di un vintage Nando De Colo per evitare il secondo ko su due confronti con. Bene Theo Maledon con 18 punti, ma soli 5 messi a segno nel secondo tempo.