Commercio saldi al via | Scegliete i negozi fisici

invernali al via e c’è grande attesa anche a Pontedera, città del. Alto l’interesse dei consumatori: quasi uno su due - il 46% - ha già deciso di acquistare almeno un prodotto, ed un ulteriore 50% valuterà le offerte prima di comprare. È quanto emerge dal consueto sondaggio suidi fine stagione invernali, condotto da IPSOS per Confesercenti che oltre ai dati a livello nazionale, lancia un focus su Pontedera. "Come accaduto nell’ultima settimana di Natale, anche per i prossimii punti venditaappaiono in vantaggio sull’online: si comprerà attraverso entrambi i canali, ma otto italiani su dieci (81%) sceglieranno iper almeno un acquisto, contro il 54% che comprerà un prodotto online dichiara il responsabile di Confesercenti per l’Area Valdera Cuoio e Val di Cecina Claudio Del Sarto – Avevamo lanciato anche il nostro appello poco prima di Natale per cercare di sensibilizzare, sempre più, l’acquisto dei doni Natalizi neidi vicinato".