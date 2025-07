Trump sì alle super armi per Kiev | nella lista anche missili che possono raggiungere Mosca

Zelensky avrà a disposizione sistemi di difesa aerea oltre a intercettori e munizioni. Probabile la fornitura degli Jassm a lunga gittata. L'elenco sarà definito con Hegseth.

Trump invierà armi a Kiev, per la prima volta dal suo ritorno in carica, utilizzando un potere presidenziale frequentemente utilizzato dal suo predecessore, Joe Biden Vai su Facebook

Trump, sì alle super armi per Kiev: nella lista anche missili che possono raggiungere Mosca - L’America venderà armi alla Nato per un valore di 10 miliardi di dollari. Riporta informazione.it

Ucraina, Trump: via libera alle armi a Kiev (con intesa Nato), subito i Patriot. Ultimatum a Putin di 50 giorni o tariffe al 100% - Così, dopo anni di disaccordi, Donald Trump ha ieri riscritto la sua relazione con l'Alleanza ... Da ilmessaggero.it