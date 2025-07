Bimbo scomparso a Ventimiglia | testimone indagato per omissione di soccorso

ABBONATI A DAYITALIANEWS La svolta nelle indagini. Il testimone che aveva avvistato Allen, il bambino di 5 anni scomparso a Ventimiglia, è ora ufficialmente indagato per omissione di soccorso dalla Procura di Imperia. Il piccolo era sparito dalla zona di Latte e ritrovato dopo 36 ore di intense ricerche. L’uomo, che aveva notato il bambino nel suo giardino, lo avrebbe accompagnato solo fino a un incrocio, senza avvertire né i genitori né le forze dell’ordine, già mobilitate per le ricerche. Per questo motivo sabato pomeriggio è stato ascoltato dai carabinieri, che hanno anche eseguito un sopralluogo nella sua abitazione e sequestrato il veicolo per effettuare ulteriori analisi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bimbo scomparso a Ventimiglia: testimone indagato per omissione di soccorso

In questa notizia si parla di: scomparso - ventimiglia - testimone - indagato

Ventimiglia, nessuna traccia del bimbo scomparso: due elicotteri e sessanta persone impegnate nelle ricerche - Oltre sessanta persone impegnate nella ricerca di Alain, il bimbo di 5 anni sparito dal camping in zona Latte

Ventimiglia, paura per un bimbo scomparso: disperso dopo l’uscita dal campeggio nella zona di Latte - Il piccolo Alain Barnard Ganao, 5 anni, è svanito nel nulla nella serata di venerdì. Testimoni riferiscono di averlo visto allontanarsi dal campeggio

Alain scomparso a 5 anni a Ventimiglia, proseguono le ricerche - Sono proseguite per tutta la notte le ricerche di Alain, il bimbo di 5 anni di origini filippine disperso dal tardo pomeriggio di ieri in zona Latte a Ventimiglia

È tornato a casa il piccolo #Allen, il bimbo di 5 anni scomparso a #Ventimiglia e ritrovato dopo 36 ore. “L’amore per lui può unire tutti”, dice la mamma. Il testimone è indagato per omissione di soccorso. #Tg1 Roberta Ferrari Vai su X

E' stato indagato per omissione di soccorso il testimone della scomparsa del bimbo di 5 anni a Ventimiglia, e poi ritrovato da tre volontari della protezione civile. Il bambino intanto è stato dimesso dall'ospedale al termine degli accertamenti. #ANSA Vai su Facebook

Lascia l'ospedale il bimbo scomparso, indagato per omissione di soccorso il testimone; Bimbo scomparso e ritrovato a Ventimiglia, indagato per omissione di soccorso il testimone Pierluigi Dellano; Il testimone indagato per non avere aiutato Allen.

Bimbo scomparso e ritrovato a Ventimiglia, il testimone indagato per omissione di soccorso - È indagato per missione di soccorso Pierluigi Dellano, il testimone della scomparsa del bimbo di 5 anni scomparso venerdì da un camping a Ventimiglia ... fanpage.it scrive

Bimbo scomparso a Ventimiglia, testimone indagato per omissione di soccorso - Il testimone che aveva visto Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia e ritrovato dopo 36 ore di ricerche ieri mattina, è indagato ... Si legge su msn.com