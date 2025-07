Stupro di Vignola archiviato la Procura | Notizia infondata

Vignola (Modena), 15 luglio 2025 – Ha denunciato di aver subito un’aggressione a sfondo sessuale. Eppure era tutto falso. Non vi è stata alcuna violenza sessuale a Vignola. A sottolinearlo è la procura di Modena che, ritenendo sussistere ragioni di interesse pubblico comunica l’infondatezza della notizia di reato relativa all’aggressione e violenza sessuale denunciata la sera del 25 giugno dalla stessa giovane presunta vittima: una 30enne residente in paese e a pochi passi dal luogo in cui sosteneva aver subito l’aggressione, al termine di una serata trascorsa con gli amici. Il ‘caso’ non aveva mancato di sollevare reazioni politiche e non solo: lo stesso sindaco, nel rivolgersi al Ministro Piantedosi aveva sollecitato una maggiore presenza di forze dell’ordine sul territorio ed era stata organizzata anche una camminata per la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

