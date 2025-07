Bomba in acqua scoperta da un bagnante | scatta l’allarme zona interdetta

Pesaro, 15 luglio 2025 – “C ’ è una bomba tra i sassi”: un bagnante ha avvistato ieri mattina un ordigno bellico vicinissimo alla spiaggia di Fiorenzuola. Quella che doveva essere un’escursione in sup con vista mozzafiato si è trasformata in un incontro ravvicinato con la storia, e con un potenziale pericolo. A segnalare l’insolita scoperta è stato un uomo che, mentre costeggiava il litorale del Parco San Bartolo, ha notato tra i sassi uno strano oggetto lungo circa 60 centimetri, a sette metri dalla riva, proprio sotto la frazione di Fiorenzuola di Focara. Non un rottame qualunque, ma quello che aveva tutta l’aria di essere un ordigno bellico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bomba in acqua scoperta da un bagnante: scatta l’allarme, zona interdetta

In questa notizia si parla di: bomba - scoperta - bagnante - acqua

“Perché ha vinto Daniele”. Amici 24, retroscena bomba: la scoperta subito dopo la finale - La ventiquattresima edizione di Amici si è chiusa con una finale spettacolare e ricca di emozioni, seguita da milioni di spettatori su Canale 5.

Bomba in acqua scoperta da un bagnante: scatta l’allarme, zona interdetta.

Maltempo, bomba d'acqua a Firenze e strade allagate - Ansa.it - Una forte perturbazione ha colpito questa mattina Firenze, con pioggia e forte vento, una bomba d'acqua che ha provocato allagamenti in strade e sottopassi, con inevitabili ripercussioni sulla ... Si legge su ansa.it

Bomba d'acqua a Frosinone. Nubifragi anche in Piemonte - MSN - Strade come ruscelli di acqua fangosa, rami spezzati e sottopassaggi allagati nel primo pomeriggio di domenica 22 giugno per un improvviso peggioramento delle ... msn.com scrive