Madrid riporta le carrera del terzino sinistro dal Benfica in un accordo da € 50 milioni

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Real Madrid ha completato un accordo da 50 milioni di euro per firmare il terzino sinistro Alvaro Carreras dal Benfica, cinque anni dopo aver lasciato il Santiago Bernabeu con un trasferimento gratuito. Carreras ha trascorso tre anni nel sistema giovanile di Madrid prima di partire alla fine del suo contratto nel 2020, trasferendosi al Manchester United. Lo spagnolo non ha mai fatto un’apparizione senior per i Red Devils ed è stato prestato a Preston North End, Granada e Benfica, alla fine unendosi ai giganti portoghesi con un accordo permanente l’anno scorso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Š Justcalcio.com - Madrid riporta le carrera del terzino sinistro dal Benfica in un accordo da € 50 milioni

In questa notizia si parla di: madrid - terzino - sinistro - benfica

ADL chiede 30 milioni per Olivera: sul terzino c’è l’Atletico Madrid - Si avvicina il calciomercato estivo e con esso tantissime voci di mercato. Il Napoli, in particolare, sembra essere molto attivo sul mercato in entrata.

Molina Inter, i nerazzurri seguono il terzino dell’Atletico Madrid? La voce insistente dalla Spagna - di Redazione Molina Inter, i nerazzurri seguono il terzino dell’Atletico Madrid? La voce insistente dalla Spagna sul suo possibile ritorno in Italia.

Molina Juventus, i bianconeri piombano sul terzino dell’Atletico Madrid! Cifre, concorrenza e quel dettaglio che potrebbe essere decisivo: le ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Molina Juventus, i bianconeri piombano sul terzino dell’Atletico Madrid: tutti gli ultimi aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri.

Il Real Madrid chiude per Álvaro Carreras: il terzino sinistro classe 2003 lascerà il Benfica per 50 milioni di euro, che i Blancos pagheranno a rate. La trattativa si chiuderà ufficialmente quando il Manchester United, ex proprietario del club, ufficializzerà che no Vai su X

Genoa, Obrador sfuma definitivamente: vola in Portogallo Il Benfica ha concluso con successo l’acquisto del promettente terzino Rafael Obrador, proveniente dal Real Madrid e a un passo dal Genoa fino a pochi giorni fa. L’accordo è stato chiuso, e il calciator Vai su Facebook

Álvaro Carreras al Real Madrid: accordo da 50 milioni con il Benfica; Real Madrid, nuovo colpo da 50 milioni di euro; Il Real Madrid non esclude l'ipotesi di ingaggiare un quarto difensore quest'estate.

Real Madrid, finalmente Alvaro Carreras: è ufficiale l'acquisto del nuovo esterno sinistro - Dopo Dean Huijsen e Franco Mastantuono, il nuovo Real Madrid allenato da Xabi Alonso piazza il terzo colpo in entrata in questo mercato estivo. Da calciomercato.com

Álvaro Carreras al Real Madrid: accordo da 50 milioni con il Benfica - Il Real Madrid chiude per Álvaro Carreras dal Benfica: accordo a 50 milioni, visite mediche imminenti per il terzino sinistro classe 2003. Segnala europacalcio.it