Il Milan Fanta a Luka Modric

2025-07-14 19:35:00 Il web è in trepidazione: Ufficialmente, il “Era Luka Modric”. Il croato È un nuovo Milan Player E firma un contratto per una stagione con l’opzione per un altro extra. Secondo fonti non ufficiali, farà pagare circa 4 milioni di euro netti a San Siro E diventa un ottimo rinforzo per la squadra che ora si allena Massimiliano Allegri. Un desiderio del passato che è stato in grado di eseguire, ora, nel 2025, Iigli Tare, il nuovo direttore sportivo della squadra di Lombardo. Modric, che era già tornato nel passato Paolo Maldini e Zvonimir Boban, rimuove la “spina” di unirsi alla squadra che ha sostenuto da bambino, Quando Boban, precisamente, ha giocato come calciatore “Rossonero”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

