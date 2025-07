Rita Pioli muore nell’incidente frontale in auto

Castelraimondo (Macerata), 15 luglio 2025 – In uno scontro frontale una matelicese di 87 anni, Rita Pioli, ha perso la vita ieri mattina. Ferito anche il marito, Giancarlo Martini, di 85 anni, ricoverato in ospedale a Camerino. L’incidente è successo poco prima delle 8 all’altezza del passaggio a livello di Castelraimondo, lungo la strada Muccese. La coppia, a bordo di una Peugeot 108, stava andando in ospedale a Camerino per una visita specialistica. Ma davanti a loro, dalla direzione di marcia opposta, è arrivato un furgone Fiat Ducato, condotto da un 29enne di Campobasso, impegnato in zona nei cantieri della ricostruzione post sisma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

