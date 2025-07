Tumore al seno | cellule cattive congelate Primo intervento in Romagna

Forlì, 15 luglio 2025 – Per la prima volta in Romagna è stato eseguito all’ ospedale Morgagni-Pierantoni un innovativo intervento di crioablazione mammaria. A beneficiarne è stata una paziente giĂ sottoposta in passato a mastectomia (asportazione del seno), colpita da una recidiva cutanea di tumore al seno che non accennava a regredire nonostante la chemioterapia. A definire e realizzare il percorso sono stati i reparti di Radiologia Interventistica, diretta da Emanuela Giampalma e la Chirurgia senologica guidata da Annalisa Curcio. “La lesione non era operabile tramite intervento, per dimensioni ed estensione in profondità – spiegano le professioniste –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

