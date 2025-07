Cancro polmone scoperta mutazione alleata dell' immunoterapia

In questa notizia si parla di: polmone - mutazione - cancro - scoperta

Cancro polmone, scoperta mutazione alleata dell’immunoterapia - (Adnkronos) – Una mutazione genetica, presente in circa il 5% dei pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule, è associata a una risposta più efficace e duratura all'immunoterapia.

