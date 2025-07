Operaia travolta dal trattore il dolore dei colleghi | E’ morta sotto i nostri occhi

Ferrara, 15 luglio 2025 –  Non si accorge che la marcia del trattore è ingranata, e quando gira la chiave viene schiacciata tra il mezzo agricolo e un carrello. La vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro è la 44enne Anamaria Galusca Kadar, originaria della Romania e operaia dell’azienda Salvi. La donna è morta, ieri mattina, a Volania, in localitĂ Motte Corte Baracca, sulla strada provinciale 15,nel territorio di Comacchio. La corsa disperata contro il tempo dei soccorsi, arrivati tempestivamente, non ha salvato la vita all’operaia, che, prima dell’incidente, era impegnata a innestare delle piantine di fragole lì coltivate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

