Macerata, 15 luglio 2025 – Violenta rissa tra peruviani in centro nella notte tra sabato e domenica, tre uomini denunciati. È ancora ricoverato all’ospedale di Macerata il ferito, che è stato operato poche ore dopo l’episodio di violenza. MACERATA, QUESTURA DI MACERATA, POLIZIA. Due gruppi, con una quindicina di persone, si sono scontrati intorno alle 4 tra piazza Mazzini e piazza Nazario Sauro. Davanti allo Sferisterio sono volati anche gli arredi del bar, e qualcuno ha usato un coltello per ferire un contendente. L’arma è stata poi recuperata. Le indagini sono in corso da parte degli agenti della volante e della squadra mobile, per individuare tutti i partecipanti alla maxi rissa e per chiarire le cause del diverbio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa e coltellate, ecco le prime denunce: al vaglio le telecamere

