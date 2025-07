Minaccia delle persone con un fucile e parte un colpo | arrestato

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, lunedì 14 luglio, in via Romagnosi a Trento dove un uomo di circa 70 anni ha minacciato con un fucile da caccia i clienti di una lavanderia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe entrato nel negozio con l'intento di intimidire. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

