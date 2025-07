Airbnb e il turismo in Italia | nel 2024 impatto economico vicino ai 20 miliardi di euro

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una crescita senza precedenti per l’economia italiana. Nel 2024, Airbnb ha generato un impatto economico pari a 19,7 miliardi di euro in Italia, raggiungendo il valore piĂą alto mai registrato nel Paese. Lo ha annunciato Matteo Sarzana, Country Manager per l’Italia e l’Europa Sud-Orientale, durante l’evento “La Ripartenza” tenutosi al Teatro Petruzzelli di Bari. Secondo uno studio indipendente realizzato da Nomisma, per ogni euro speso tramite Airbnb, ne vengono generati altri tre nell’economia locale. Questo effetto moltiplicatore ha sostenuto attivitĂ commerciali, il settore dei trasporti e l’industria dell’ospitalitĂ , contribuendo alla creazione dell’equivalente di 139. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Airbnb e il turismo in Italia: nel 2024 impatto economico vicino ai 20 miliardi di euro

In questa notizia si parla di: airbnb - italia - impatto - economico

Bari "La Ripartenza 25". Matteo Sarzana (Country Manager Airbnb Italia e Sud Europa): "Su turismo segnali decisamente positivi" - “Il turismo per questa estate si apre con segnali decisamente positivi: registriamo, infatti, un trend in crescita di oltre il 40% rispetto al periodo pre-Covid.

Turismo, impatto economico di Airbnb in Italia sfiora i 20 mld nel 2024 - (Adnkronos) – L’impatto economico di Airbnb sull'economia italiana è stato di 19,7 miliardi di euro nel 2024, il più alto mai registrato nel Paese.

Turismo, impatto economico di Airbnb in Italia sfiora i 20 mld nel 2024 Vai su X

OLIMPIADI INVERNALI 2026 Filmato da Italia 1, Fininvest. Ringraziando l'Assessore Mazzali e il presidente di FL. per l'esclusione dell'extralberghiero... Vai su Facebook

Turismo, impatto economico di Airbnb in Italia sfiora i 20 mld nel 2024; Turismo, impatto economico di Airbnb in Italia sfiora i 20 mld nel 2024; Turismo, impatto economico di Airbnb in Italia sfiora i 20 mld nel 2024.

Turismo, impatto economico di Airbnb in Italia sfiora i 20 mld nel 2024 - L’impatto economico di Airbnb sull'economia italiana è stato di 19,7 miliardi di euro nel 2024, il più alto mai registrato nel Paese. Lo riporta msn.com

Turismo, impatto economico di Airbnb in Italia sfiora i 20 mld nel 2024 – #New Media Magazine - (Adnkronos) – L’impatto economico di Airbnb sull'economia italiana è stato di 19,7 miliardi di euro nel 2024, il più alto mai registrato nel Paese. informazione.it scrive