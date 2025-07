Jorge Jesus è il nuovo allenatore dell’Al-Nassr al posto di Pioli

2025-07-14 21:49:00 Fermi tutti! Era all’Al-Hilal prima di Inzaghi, sarĂ all’Al-Nassr dopo Pioli. L’ex tecnico di Benfica, Sporting Lisbona e Fenerbahçe allenerĂ anche Ronaldo Dopo la risoluzione del contratto con Stefano Pioli, l’Al-Nassr ha voltato pagina andando a caccia di un nuovo allenatore per la prossima stagione. In queste ore il club arabo nel quale gioca anche Cristiano Ronaldo ha annunciato il tecnico: si tratta di Jorge Jesus, 71 anni tra dieci giorni e profilo d’esperienza che nella scorsa stagione era sulla panchina dell’Al-Hilal prima dell’arrivo di Simone Inzaghi. Il portoghese è passato dall’essere sostituito da un italiano, a prendere il posto di un altro italiano dopo che Pioli è tornato in Italia per firmare con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

L'Al-Nassr riparte da Jorge Jesus: sarà il portoghese il sostituto di Pioli alla guida di CR7 e compagni

