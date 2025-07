Legnano (Milano) – Usurato dal tempo, senza un’adeguata manutenzione straordinaria della struttura, ma pur sempre un simbolo della città che ha attraversato decenni di storia, lo stadio Mari è a un bivio. Per questo l’amministrazione comunale ha pronto un programma di lavori per oltre 300mila euro, pensato per rimediare ai problemi più evidenti e che passa anche dalla richiesta di un finanziamento regionale sul bando Lombardia Sport 2025, che potrebbe coprire quasi la metà della spesa. È proprio la scheda di progetto che verrà allegata alla richiesta di finanziamento a fornire un quadro di quali siano le problematiche emerse: intonaci in fase di stacco lungo via Pisacane; copertura della tribuna centrale, arrugginita in vari punti e bucata in un punto; fondazioni delle scale di accesso tribuna prefabbricata da rivedere; adeguamento e accessibilità dei servizi igienici della tribuna centrale e zona regia della tribuna centrale da risistemare per quanto riguarda serramenti e controsoffitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, lo stadio Mari cade a pezzi: lavori in vista per 310mila euro