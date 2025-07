Sono stufo di soffrire di predicare di partecipare di sostenere malati come me perché so che non serve a niente

Gli avvelenati da vaccino debbono farsene una ragione, le cose non cambieranno, giustizia non sarĂ fatta, le pensioni, i risarcimenti se li scordano perchĂ© nessuno Stato, nessun governo ha la minima intenzione di accollarsele Scusatemi ma io sono stufo di sentire gente, povera gente, disgrazi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sono stufo di soffrire, di predicare, di partecipare, di sostenere malati come me perchĂ© so che non serve a niente

