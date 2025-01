Ilrestodelcarlino.it - Colpito al volto da un razzo vagante, operato d’urgenza a Torrette

Ancona, 2 gennaio 2024 – Festeggia il Capodanno in strada coi clienti, cameriere del ristorante ‘Giardino’alda un. L’uomo, Massimo F. di 41 anni, metà dei quali trascorsi a lavorare nello storico ristorante del viale della Vittoria, è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di. Lo scoppio algli ha portato via un lembo della guancia, completamente aperto fino ai denti rendendo necessario e urgente un delicatissimo intervento di chirurgia plastica e ricostruttiva. Servirà del tempo per capire gli effetti del trauma da scoppio suldel cameriere, ma per fortuna il reparto specialistico diretto dal professor Giovanni Di Benedetto è una eccellenza assoluta e il personale sta seguendo il caso con la massima attenzione. Il 41enne è stato soccorso dal personale sanitario dell’automedica del 118 e da quello della Croce Rossa.