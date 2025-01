ATP di Hong Kong Musetti vola ai quarti di finale | Sono contento della mia partita

Leggi su Ilfaroonline.it

, 2 gennaio 2024 – E’ un nuovo anno di tennis per Lorenzo. L’Azzurro ha esordito all’ATP di, battendo per 6-4, 6-3 il canadese Gabriel Diallo, numero 87 al mondo. Il bronzo di Parigi 2024, nel prossimo match, affronterà lo spagnolo Jaume Munar (numero 62 in ATP) che ha sconfitto 6-3, 7-5 il portoghese Nuno Borges (numero 36 in ATP).E’ stata una prestazione brillante e solida per l’atleta toscano, campioneCoppa Davis 2024. Come riporta l’Ansa, ha detto: “Mi sentivo molto bene in allenamento, avevo vibrazioni positive ieri nel doppio perso in coppia con Lorenzo Sonego. Anche oggi in campo le sensazionistate molto buone. Non era facile come primo matchstagione,di come ho giocato”.“Era da molto che pensavo al cambio di look. – ha proseguito l’Azzurro – L’anno scorso portavo i capelli molto lunghi, ci mettevo tantissimo ad asciugarli.