Atalanta, la prima volta fuori dall'Europa: a Riyadh sfida all'Inter con l'obiettivo finale

Per lain 117 anni di storia, l’giocherà una partita ufficialedai confini non solo italiani, ma anche europei. 90 minuti che le potranno dare l’accesso alla quartain otto mesi dopo la combo Coppa Italia-Europa League dello scorso maggio e la Supercoppa Europea di agosto. Dopo Roma, Dublino e Varsavia, ora i nerazzurri inseguono, la capitale dell’Arabia Saudita, sede della Supercoppa Italiana 2024.Il cammino inizia contro l’Inter giovedì (2 gennaio) alle ore 20 italiane all’Al-Awwal Stadium, stadio da 25mila posti, di cui diverse migliaia si preannunciano essere vuoti, salvo uno sprint delle vendite nelle ultime ore. D’altronde dall’Italia l’affluenza sarà ridotta al minimo, in particolare da Bergamo dovrebbero arrivare solo pochissime decine di tifosi.