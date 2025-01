Secoloditalia.it - Un anno dedicato alla sicurezza sul lavoro: al via il Piano integrato per una nuova cultura della prevenzione

Dare vita a unaconsapevolezza sui temisul, attraverso un programma mirato e operativo che possa determinare un cambio di passo decisivo contro gli infortuni e le malattie professionali. È l’obiettivo delper la salute e lasui luoghi diche, approvato il 17 dicembre dal ministero dele delle Politiche sociali, entra in vigore il primo gennaio e resterà operativo per tutto l’.Ilper lasulIlha lo scopo di ottimizzare tutte le iniziative legate, attraverso misure di applicazione immediata e attività mirate per settori specifici di intervento, è declinato secondo obiettivi, linee di indirizzo e aree strategiche di intervento, con un monitoraggio delle attività e contestuale verifica dei risultati, e potrà essere revisionato e aggiornato in caso di esigenze sopraggiunte.