Tony Effe al suo concerto di Capodanno 2025 con la fascia tricolore | Le critiche hanno fatto male – Il video

Leggi su Open.online

Dal Circo Massimo al Palazzo dello Sport dell’Eur. Dall’evento gratuito a quello a pagamento. Dal palco sponsorizzato dal comune al“privato”.ha vissuto in maniera movimentata le ultime settimane del 2024. Da quando è stato annunciato come ospite aldidel comune di Roma, da più parti si sono levateper il contenuto dei testi delle sue canzoni. Brani violenti e misogini, così il sindaco Gualtieri ha deciso di revocare l’invito. E l’ex Dark Polo Gang è stato subito opzionato per esibirsi al Palazzetto dell’Eur, un evento da 10 euro a biglietto., che sarà anche tra i concorrenti in gara al prossimo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti, è salito sul palco la notte di San Silvestro con la, come fosse il sindaco della città.