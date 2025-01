Ilgiorno.it - Pedaggi autostradali, aumenti nel 2025 a Milano e in Lombardia: in quali tratte si paga di più

, 1 gennaio– Nuovo anno e nuove tariffe, più alte, per chi viaggia in autostrada. Non tutte lesaranno coinvolte allo stesso modo: l'incremento dell'1,80% riguarderà solamente i segmenti di autostrada gestiti da Autostrade per l’Italia (Aspi). La comunicazione arriva dal ministero dei Trasporti tramite una nota apposita. Infatti, si legge che “a partire dal 1° gennaio”, le tariffe sulle autostrade italiane “rimarranno invariate per tutte le 22 società concessionariecoinvolte nell’aggiornamento dei Piani economico-finanziari (Pef)”. In sostanza, quindi, tutte quelle società che non hanno ancora aggiornato il proprio Pef – il documento che spiega nel dettaglio come si intende usare le entrate derivate dai, e che normalmente stabilisce anche di quanto crescono le tariffe di anno in anno – non potranno aumentare i costi.