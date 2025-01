Linkiesta.it - Le doule della morte, e il triste capodanno delle famiglie ucraine

In Ucraina, durante le cene di Natale e, mancano tante persone. Questo Natale, moltecontinuano a sperare che i loro cari tornino a casa vivi. Lo scorso Natale, la famiglia di Oleksiy Kryvoshey, nella regione di Poltava, era tra queste. Speravano con tutto il cuore che Oleksiy tornasse vivo, ma purtroppo i risultati dell’esame del Dna hanno infranto ogni speranza. Oleksiy è tornato a casa, ma in una bara. Quest’anno, per Natale, i suoi familiari sono andati a visitare la sua tomba.A Milano, una ragazza ucraina di nome Nasti partecipa spesso alle manifestazionie non riesce a trattenere le lacrime ogni volta che sente suonare la canzone dedicata ai caduti. Una volta mi ha raccontato la storia del suo amico, scomparso al fronte. Più tardi, ha dovuto lasciare Milano per partecipare al suo funerale in Ucraina.